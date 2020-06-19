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19.06.2020 13:57
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В Петербурге более 160 тысяч человек подали заявления на голосование по месту нахождения

Заявление на голосование по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения в Петербурге подали 161 682 человека. Это следует из данных с сайта Центризбиркома на 18.00 18 июня.

При этом подавляющее большинство — 138,5 тысяч человек — подали заявление через портал госуслуг. Напомним, подать такое заявление можно до 14.00 21 июня.

Ранее «Фонтанка» писала о случаях принуждения сотрудников бюджетных организаций к голосованию на конкретных избирательных участках. Руководителей подразделений ГУП «Петербургский метрополитен» обязали сообщить, на каких участках будут голосовать сотрудники, а также отчитываться о количестве досрочно проголосовавших.

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Комментарии (3)

Chikin
Выдали на работе открепительный, даже заявление писать не пришлось...
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