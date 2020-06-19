УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивает водителя, устроившего серьёзное ДТП в Выборгском районе города.

Как сообщает отдел пропаганды управления, 19 июня около 11:30 на Политехнической улице, 20, неустановленный «Митсубиши» совершил наезд на пешехода — мужчину 1958 года рождения — в зоне регулируемого пешеходного перехода. Водитель скрылся. Пешеход получил травмы средней степени тяжести.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» добавляет возмутительную деталь: Mitsubishi Outlander двигался по встречным трамвайным путям. Номер у машины «красивый», с тремя «тройками». Его зафиксировала камера.