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19.06.2020 13:39
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В Петербурге водитель кроссовера с «красивым» номером на встречных путях сбил человека и скрылся

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивает водителя, устроившего серьёзное ДТП в Выборгском районе города.

Как сообщает отдел пропаганды управления, 19 июня около 11:30 на Политехнической улице, 20, неустановленный «Митсубиши» совершил наезд на пешехода — мужчину 1958 года рождения — в зоне регулируемого пешеходного перехода. Водитель скрылся. Пешеход получил травмы средней степени тяжести.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» добавляет возмутительную деталь: Mitsubishi Outlander двигался по встречным трамвайным путям. Номер у машины «красивый», с тремя «тройками». Его зафиксировала камера.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

По данным «Фонтанки», машина с этим номером оформлена на женщину 1971 года рождения. По некоторым сведениям, отрабатывается причастность к ДТП сотрудника силовых структур.

Автомобилисты отмечают, что этот участок Политехнической непростой. «Плохое место, сам там чуть не сбил женщину (ехал по трамвайным, она бежала между машин, когда машинам уже загорелся зелёный). Хорошо, ехал медленно, и она остановилась передо мной, но было близко. Больше там не нарушаю», — делится один из подписчиков паблика.

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Комментарии (6)

***_555
Мент на встречке покалечил пешехода? Не может быть!
Zloi_prohozhiy
красивый - это какой? Три 'циферьки' одинаковые? Симметричные номера тогда тоже красивые, как и всякие 007 и прочее.
Короче, следуя логике, красивых номеров больше, чем некрасивых)
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