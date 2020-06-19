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19.06.2020 13:10
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Жители на Просвещения, разбуженные грохотом, наблюдали, как прыгучий нарушитель отрывается от погони ДПС

Жителей дома 35 по проспекту Просвещения разбудил грохот. После ДТП полиция задерживала предполагаемого виновника.

Легковой автомобиль врезался в припаркованную машину. «Да, грохот был знатный, проснулась от него, — рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидица Инна. — Я выглянула в окно и увидела следующую картину: сотрудник ДПС выбегает из машины и начинает гнаться за кем-то (видимо, водитель въехавшей машины). Бегут через дорогу, нарушитель лихо перелетает через трамвайные ограждения, но для сотрудника ДПС эта преграда была не такой простой. В общем, нарушитель убежал». «Да, тоже из окна видел, — подтверждает Георгий. — ДПС’ник стометровку не сдал».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

Тем не менее в итоге, по предварительным данным «Фонтанки», нарушитель был задержан и привлечён к ответственности. ДТП оформлено как наезд на стоящее транспортное средство.

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Комментарии (3)

261930641
Зачем догонял, если пистолет имеется.
- Стой, стрелять буду!
- Стою.
- Стреляю!
Lets
Странно, что в ДПС не работают одни КМС с двумя высшими...
syshsun
Убежал,а потом вернулся на место правонарушения,где запыхавшийся дпсник в себя приходил.
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