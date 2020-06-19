Жители на Просвещения, разбуженные грохотом, наблюдали, как прыгучий нарушитель отрывается от погони ДПС
Жителей дома 35 по проспекту Просвещения разбудил грохот. После ДТП полиция задерживала предполагаемого виновника.
Легковой автомобиль врезался в припаркованную машину. «Да, грохот был знатный, проснулась от него, — рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидица Инна. — Я выглянула в окно и увидела следующую картину: сотрудник ДПС выбегает из машины и начинает гнаться за кем-то (видимо, водитель въехавшей машины). Бегут через дорогу, нарушитель лихо перелетает через трамвайные ограждения, но для сотрудника ДПС эта преграда была не такой простой. В общем, нарушитель убежал». «Да, тоже из окна видел, — подтверждает Георгий. — ДПС’ник стометровку не сдал».
Тем не менее в итоге, по предварительным данным «Фонтанки», нарушитель был задержан и привлечён к ответственности. ДТП оформлено как наезд на стоящее транспортное средство.