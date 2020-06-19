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19.06.2020 13:00
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«Ливневые системы не справлялись с оттоком воды». В Боткинской больнице рассказали о произошедшем потопе

Городская инфекционная больница имени Боткина, которая первой в Петербурге начала принимать людей с подозрением на COVID-19, прокомментировала кадры произошедшего накануне потопа.

«Из-за обильных осадков городские наружные ливневые системы не справлялись с оттоком воды, из-за чего в одном из помещений подвала больницы Боткина произошло подтопление», — подтвердили 19 июня изданию «Доктор Питер» протечку в медучреждении.

В «ковидной» больнице сообщили, что последствия затопления были устранены «в течение нескольких часов». При этом в сообщении Боткинской больницы подчеркнули, что «затопленные подвальные помещения используются только персоналом больниц». В ходе ЧП никто не пострадал.

Анонимный источник издания «Доктор Питер» заверил, что прорывы воды в подвалах клиники случаются регулярно при сильных ливнях. «Больница своими силами намерена справляться с этой бедой — уже закупаются материалы для реконструкции системы», — сообщил собеседник.

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