«Ливневые системы не справлялись с оттоком воды». В Боткинской больнице рассказали о произошедшем потопе

Городская инфекционная больница имени Боткина, которая первой в Петербурге начала принимать людей с подозрением на COVID-19, прокомментировала кадры произошедшего накануне потопа.

«Из-за обильных осадков городские наружные ливневые системы не справлялись с оттоком воды, из-за чего в одном из помещений подвала больницы Боткина произошло подтопление», — подтвердили 19 июня изданию «Доктор Питер» протечку в медучреждении.

В «ковидной» больнице сообщили, что последствия затопления были устранены «в течение нескольких часов». При этом в сообщении Боткинской больницы подчеркнули, что «затопленные подвальные помещения используются только персоналом больниц». В ходе ЧП никто не пострадал.