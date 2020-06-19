Трудоустройство петербуржца с «нарисованным» в Paint паспортом обошлось сервису доставки в полтора миллиона
В мошенничестве в особо крупном размере признан виновным приезжий Леонид Орлов. Прошлой осенью он придумал схему обогащения через сервис доставки. Правда, не учёл, что рано или поздно о ней узнают руководство и полиция.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, Орлов нашел на просторах Сети фотографию паспорта гражданина РФ. С помощью примитивной, с точки зрения использования, программы Paint он заменил чужое фото на свое и с распечаткой отправился искать работу. Вскоре в качестве менеджера ему удалось трудоустроиться в компанию, которая занимается доставкой. Подпись под трудовым договором он поставил от имени владельца украденного им документа.
Далее Орлов с неустановленных сим-карт создал на «Яндекс.Маркете» аккаунты на вымышленные имена, при помощи которых в пункт выдачи своей компании оформил заказы на доставку шести смартфонов, четырех ноутбуков и наручных часов с яблочным логотипом, экшн-камеры, золотых цепочек и браслетов, микроволновой печи и других товаров на сумму 1,5 миллиона рублей.
Все заказы он вносил в программы отчетности сервиса и поставщиков как поступившие, оплаченные онлайн и выданные заказчикам, а на самом деле забирал их себе.
Орлов полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с аналогичным с испытательным сроком, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей.