Трудоустройство петербуржца с «нарисованным» в Paint паспортом обошлось сервису доставки в полтора миллиона

В мошенничестве в особо крупном размере признан виновным приезжий Леонид Орлов. Прошлой осенью он придумал схему обогащения через сервис доставки. Правда, не учёл, что рано или поздно о ней узнают руководство и полиция.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, Орлов нашел на просторах Сети фотографию паспорта гражданина РФ. С помощью примитивной, с точки зрения использования, программы Paint он заменил чужое фото на свое и с распечаткой отправился искать работу. Вскоре в качестве менеджера ему удалось трудоустроиться в компанию, которая занимается доставкой. Подпись под трудовым договором он поставил от имени владельца украденного им документа.