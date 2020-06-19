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19.06.2020 11:57
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Минобороны России опубликовало видео перехвата американских В-52 на Дальнем Востоке

Минобороны России 19 июня обнародовало видеозапись перехвата бомбардировщиков США В-52Н над Охотским морем.

Для перехвата американских самолетов в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил ВВО по противовоздушной обороне.

В Минобороны отметили, что полеты истребителей РФ прошли «в строгом соответствии с международными правилами».

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Комментарии (3)

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BrotherRabbit
"Перехватом" теперь называется видео полета самолетов над облаками? Ну летят самолеты на облаками. Летят себе и летят.
260650801
Тоже мне перехват. После настоящего перехвата хвост супостата из земли торчит.
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