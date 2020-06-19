Минобороны России опубликовало видео перехвата американских В-52 на Дальнем Востоке
Минобороны России 19 июня обнародовало видеозапись перехвата бомбардировщиков США В-52Н над Охотским морем.
#Footage The #EasternMD air defence on-duty forces detected and took under surveillance two #USAirForce's #B52H bombers which were carrying out their flight over the neutral waters of the Sea of Okhotsk https://t.co/x6eoB8sZc2 #Interception #RussianAirForce pic.twitter.com/ryT1n1NGhJ— Минобороны России (@mod_russia) June 19, 2020
Для перехвата американских самолетов в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил ВВО по противовоздушной обороне.
В Минобороны отметили, что полеты истребителей РФ прошли «в строгом соответствии с международными правилами».