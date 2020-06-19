Кропотливая работа сыщиков дала результат: петербургская полиция задержала предполагаемого угонщика дорогих автомобилей. На его счету около десятка «Тойот». Хотя он старательно избегал камер, некоторые преступления всё же попали в зону видимости системы наружного наблюдения. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня показала видеозаписи самих угонов и задержания подозреваемого. 36-летний уроженец Ростовской области был задержан накануне, как отмечается в сообщении, «в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при содействии оперативников Фрунзенского и Московского районов». Силовики пришли к нему домой, в квартиру на улице Шевцова в Московском районе, и уложили на пол. Он заявил, что не знает, почему его задержали, и ничего противозаконного в последнее время не совершал.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Угонщик, специализировавшийся на дорогих «Тойотах», вёл себя на редкость осторожно, рассказывают в главке. Идя на «дело», он использовал исключительно общественный транспорт или каршеринг, мобильный телефон оставлял дома, избегал мест, подпадающих под обзор камер видеонаблюдения. По версии полиции, он находил в интернете частные объявления о продаже автомобилей и договаривался с хозяином о встрече. Во время осмотра машины «покупатель» незаметно получал технический доступ к ней — с помощью программатора, прописывающего электронный ключ. Затем злоумышленник прощался с автовладельцем, обещая подумать, а спустя короткое время приезжал на место стоянки машины и угонял её.

«У человека, пришедшего на встречу, был с собой какой-то прибор, которым он хотел посмотреть число оригинального заявленного пробега у автомобиля, а также наличие либо отсутствие ошибок. Я не увидел в этом ничего такого и согласился», — рассказывает один из потерпевших. После встречи хозяин «Тойоты» вернулся домой и, выглянув в окно через 4 часа, не обнаружил машину.



Владелицу «Камри» злоумышленник уговорил встретиться на парковке «Меги». Там он «для проверки» подключил свой прибор к машине, на секунду взял ключи и вернул, сказав, что всё в порядке. На следующий день они встретились на сервисе для проверки ходовой части. «Подъехав к сервису, я припарковалась и услышала звонок телефона, — говорит потерпевшая. — Звонил мне этот неизвестный мужчина и сказал, что я припарковалась неверно, надо встать на противоположную сторону дороги. Ну якобы так лучше и удобнее для всех. Я перепарковалась, оставила свой автомобиль закрытым и ушла в здание сервиса. После того, как я оказалась в здании, я поняла, что его там нет, и набрала его телефон. Мне никто не ответил. Я вышла на улицу, набрав ещё раз. Телефон уже был выключен. Вернувшись к месту, где я оставила свой автомобиль, я поняла, что его похитили».

Сыщики установили причастность задержанного к трём кражам. 17 ноября 2019 года на улице Фучика у женщины была похищена «Тойота Камри», а спустя полгода, 20 мая, на этой же улице — «Тойота Ленд Крузер Прадо». По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Совсем свежая кража была совершена 8 июня на Шереметьевской улице. Она вызвала «определённый резонанс ввиду личности владелицы автомобиля», отмечают в полиции, добавляя только, что «Тойота Ленд Крузер 200» принадлежит 22-летней жительнице Новгородской области. Для знакомства с автомобилем угонщик специально ездил в Великий Новгород, а затем уже выследил её в Петербурге. Следствие ведёт работу по доказательству причастности угонщика ещё к семи аналогичным эпизодам.



Кадр из видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При обыске в квартире задержанного полицейские нашли мобильные телефоны, устройство для подавления GSM-сигнала и устройство для прописки ключа автомобиля. Изъяты 430 тысяч рублей, а также принадлежащий подозреваемому Infiniti FX45. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

