После антирекорда заболеваемости COVID-19 минздрав Украины пообещал ужесточение контроля за карантинными мерами

По его словам, речь идет о транспорте, которым пользуются украинцы, не придерживаясь масочного режима, а также о супермаркетах, где посетители перестали соблюдать социальную дистанцию, передает «112.Украина».

«Сегодня мы будем инициировать со стороны минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными заведениями условий карантина», — заявил он.

«Мы считаем, что должны вводиться жесткие ограничения в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов», — добавил министр.

На протяжении последних трех дней на Украине ежедневно фиксируют антирекорды заболеваемости коронавирусом, за последние сутки в стране инфицировался 921 человек.

По состоянию на пятницу, 19 июня, на Украине зафиксировано 34 984 случая заражения COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 985 человек, из них 19 — за последние сутки. Однако 16 тыс. пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.