В Петербурге задержали банду, укравшую у любителей онлайн-шопинга 4 млн рублей
Петербургская полиция задержала троих продвинутых пользователей Интернета, которые применяли свои знания для преступного обогащения. Их жертвами стали тысячи человек, которые походу в магазин предпочитают онлайн-покупки.
Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, опергруппой отдела «К» регионального управления МВД РФ задержаны трое жителей Петербурга в возрасте 19, 21 и 30 лет.
По предварительной информации, прошлой осенью они создали поддельные сайты интернет-магазинов известных брендов, чтобы заполучить данные банковских карт любителей онлайн-шопинга. Когда те вводили сведения в форму заполнения при покупке товаров, мошенники похищали хранящиеся на их счетах деньги и обналичивали путем интернет-покупок, а также с помощью фиктивной аренды автомобилей премиум-класса через сотрудников сервисов «Таксовичкоф» и «Яндекс.Такси».
Помимо использования «фишинговых» сайтов, данные банковских карт приобретались ими в закрытых чатах мессенджера Telegram и на анонимных форумах Darknet.
Более чем за полгода преступники получили реквизиты двух тысяч клиентов банков. С 754 карт были списаны денежные средства на общую сумму 4 млн рублей.
В ходе обысков в домах задержанных были найдены две сотни сим-карт, десять мобильников, которые те, предположительно, использовали для создания аккаунтов по обналичиванию похищенных денег, база данных о держателях банковских карт, а также несколько телефонов с установленным на них Telegram. В переписках мессенджера хранилось описание схемы, согласно которой действовали мошенники.
Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Одного из предполагаемых преступников отправили в СИЗО. Двум другим в связи с раскаянием и содействием следствию избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.