В Петербурге задержали банду, укравшую у любителей онлайн-шопинга 4 млн рублей

Петербургская полиция задержала троих продвинутых пользователей Интернета, которые применяли свои знания для преступного обогащения. Их жертвами стали тысячи человек, которые походу в магазин предпочитают онлайн-покупки.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, опергруппой отдела «К» регионального управления МВД РФ задержаны трое жителей Петербурга в возрасте 19, 21 и 30 лет.

По предварительной информации, прошлой осенью они создали поддельные сайты интернет-магазинов известных брендов, чтобы заполучить данные банковских карт любителей онлайн-шопинга. Когда те вводили сведения в форму заполнения при покупке товаров, мошенники похищали хранящиеся на их счетах деньги и обналичивали путем интернет-покупок, а также с помощью фиктивной аренды автомобилей премиум-класса через сотрудников сервисов «Таксовичкоф» и «Яндекс.Такси».