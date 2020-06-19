«Доктор Питер»: В Петербурге затопило «ковидную» Боткинскую больницу
В Боткинской больнице в Петербурге накануне произошло затопление.
«Вчера в новом корпусе Боткинской больницы на Пискаревском проспекте начался потоп. Система водоснабжения, оставшаяся без договора на обслуживание, дала течь», - сообщает 19 июня издание «Доктор Питер», которое первым опубликовало кадры из медицинского учреждения.
В роликах видно, что его автору приходится идти «по колено» в воде по цокольным помещениям клиники.
Городская инфекционная больница имени Боткина первой в Петербурге начала принимать петербуржцев с подозрением на COVID-19. В медучреждении пока не прокомментировали ситуацию.