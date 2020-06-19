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19.06.2020 11:13
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«Доктор Питер»: В Петербурге затопило «ковидную» Боткинскую больницу

В Боткинской больнице в Петербурге накануне произошло затопление.

«Вчера в новом корпусе Боткинской больницы на Пискаревском проспекте начался потоп. Система водоснабжения, оставшаяся без договора на обслуживание, дала течь», - сообщает 19 июня издание «Доктор Питер», которое первым опубликовало кадры из медицинского учреждения.

В роликах видно, что его автору приходится идти «по колено» в воде по цокольным помещениям клиники.

Городская инфекционная больница имени Боткина первой в Петербурге начала принимать петербуржцев с подозрением на COVID-19. В медучреждении пока не прокомментировали ситуацию.

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Комментарии (3)

IvanLoh
Водоснабжение, водоотведение… И правда, какая разница?
houspi
Разве ж это затопило?
Это самое обычное подтопление.
261858041
Кошмар.. всё опять сделано тяп ляп.
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