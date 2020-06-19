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19.06.2020 11:07
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На Украине за сутки COVID-19 подтвердили почти у тысячи человек

На Украине за сутки число выявленных случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 921 — до 34 984, сообщает 19 июня минздрав страны в Facebook.

«На 19 июня (по состоянию на 9:00) на Украине 34 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19... За сутки зафиксирован 921 новый случай, умерли 19 инфицированных», — сообщает ведомство.

Общее число летальных случаев составило 985. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 16 033 человека.

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Комментарии (1)

Сергей Мецор
Вот нахрен оно мне сдалось сколько на Украине заболело, у самих рыло в говне, вот только об Украине, достало уже..............
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