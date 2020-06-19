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19.06.2020 11:00
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Водитель каршеринга под Петербургом устроил ДТП, но спас кота

В ДТП с каршерингом и такси во Всеволожске никто не пострадал: ни люди, ни звери.

В пресс-службе компании «Делимобиль» «Фонтанке» подтвердили, что ДТП было утром 19 июня на Невской улице, и рассказали, как именно оно случилось. По предварительной информации, из-под припаркованного автомобиля выбежала кошка, и водитель каршерингового «Хёндэ» вильнул, чтобы избежать наезда на животное. При этом он ударил стоящее легковое такси, задет оказался и соседний грузовик. К счастью, обошлось без травм.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

В Ленинградской области, напомним, работа каршеринга уже разрешена. В Санкт-Петербурге сервис пока на паузе из-за пандемии коронавируса.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

shepkoff
Дурачок. Повезло, что не убил никого, а то и такие бывают ...
DEMOMON
Молодец. Котиков нельзя обижать.
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