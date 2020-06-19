В ДТП с каршерингом и такси во Всеволожске никто не пострадал: ни люди, ни звери.

В пресс-службе компании «Делимобиль» «Фонтанке» подтвердили, что ДТП было утром 19 июня на Невской улице, и рассказали, как именно оно случилось. По предварительной информации, из-под припаркованного автомобиля выбежала кошка, и водитель каршерингового «Хёндэ» вильнул, чтобы избежать наезда на животное. При этом он ударил стоящее легковое такси, задет оказался и соседний грузовик. К счастью, обошлось без травм.