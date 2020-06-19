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19.06.2020 10:44
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Матч «Сочи» — «Ростов» состоится, несмотря на шесть заболевших коронавирусом футболистов. За «Ростов» могут сыграть 17-летние игроки

Вспышка заболевания коронавирусом не помешала проведению матча 23-го тура чемпионата РПЛ «Сочи» — «Ростов» в пятницу, 19 июня. Как заявили в пресс-службе сочинцев, команды договорились о проведении игры в ранее запланированные сроки.

««Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоится», — заявили в «Сочи».

Матч, как и было запланировано, пройдет 19 июня, начало в 20.00. В прямом эфире трансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую среду сразу шестеро футболистов «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Заболевшие были изолирована, а вся команда переведена на двухнедельный карантин. Ростовчане объявили о желании перенести матч, в то время как «Сочи» выступил с заявлением о том, что матч должен состояться в ранее указанные сроки. В свою очередь РПЛ подтвердил, что «Ростову» могут засчитать техническое поражение, в случае неявки на матч. Ростовчане, в свою очередь, пообещали прислать команду 2003 года рождения.

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Комментарии (6)

Алекс81
А 17 летние будут топить изо всех сил, чтоб в основу попасть. Интересная игра получится. Буду смотреть.
grannie
Оштрафовать безумного Байрамяна, по своей инициативе покинувшего расположение команды и заразившегося от родственников надо ОЧЕНЬ сильно...
yaprotiv
админ ресурс в деле.
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