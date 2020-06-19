В закрытом из-за коронавирусных ограничений Летнем саду запустили фонтан «Коронный». Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем необычной картины утром 19 июня.
Как рассказали в пресс-службе Русского музея, искусственный источник зажурчал временно — на период проверки.
«На этой неделе включали фонтан, чтобы проверить его работу. До этого коллеги проверили все остальные фонтаны в саду. Они заработают, когда Летний сад откроется для посетителей. Это произойдет после снятия ограничений», — сообщили представители учреждения культуры.
Фонтанка.ру
Фонтан «Коронный», созданный по проекту архитектора Земцова, был открыт в Летнем саду в середине XVIII века, но позже сильно пострадал в результате наводнения 1777 года. Его воссоздали в 2011 году. Он украшен золочеными маскаронами.