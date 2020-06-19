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19.06.2020 10:28
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В Смольном рассказали о параде Победы во время пандемии: Дворцовую продезинфицируют, а зрителей ждут в перчатках и масках

В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали о том, как пройдет парад Победы в 2020 году.

«Безопасность в городе 24 июня будет обеспечена на высочайшем уровне. В этой работе задействованы сотни специалистов правоохранительных ведомств, силовых органов и специальных служб», — заявила 19 июня председатель комитета Ольга Аришина.

По ее словам, эпидемиологической безопасности 24 июня будет уделено особо внимание. В частности, трибуны, которые уже появились на Дворцовой, пообещали продезинфицировать. Зрителей парада будут рассаживать с учетом социальной дистанции. Также людей допустят только в масках и перчатках, а на входе будет организована дистанционная термометрия.

Кроме того, Дворцовая площадь и вся задействованная в параде техника будут продезинфицированы.

Президент России Владимир Путин приказал готовиться к перенесенному из-за коронавируса параду Победы 24 июня, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу.

В Петербурге до 28 июня запрещены массовые мероприятия, но для Парада Победы сделано исключение. Подготовка к параду повлияет на движение в центре Петербурга. В последнюю среду июня по Дворцовой пройдут более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат парад 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над площадью.

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Комментарии (14)

Андрей Портнов
Вообще-то, путинизм еще никто не отменял. Победа в ВОВ им приватизирована, обращена в скрепу и и пущена в оборот возпрозводства легитимности режима. А парад- это ритуал, миром правят символы и ритуал. Так что одним придется маршировать, другим придется смотреть, всем придется гордиться и радоваться.
260786601
А что в Смольном официально признали пандемию и ввели режим "ЧС" ?! Или просто очередное шоу для лохов?
Погонщик скрепоносцев
Диды воевале без перчаток и масок!
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