В Смольном рассказали о параде Победы во время пандемии: Дворцовую продезинфицируют, а зрителей ждут в перчатках и масках

В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали о том, как пройдет парад Победы в 2020 году.



«Безопасность в городе 24 июня будет обеспечена на высочайшем уровне. В этой работе задействованы сотни специалистов правоохранительных ведомств, силовых органов и специальных служб», — заявила 19 июня председатель комитета Ольга Аришина.

По ее словам, эпидемиологической безопасности 24 июня будет уделено особо внимание. В частности, трибуны, которые уже появились на Дворцовой, пообещали продезинфицировать. Зрителей парада будут рассаживать с учетом социальной дистанции. Также людей допустят только в масках и перчатках, а на входе будет организована дистанционная термометрия.