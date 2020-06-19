Почти миллион вынес вор из квартиры петербуржца. В одной из комнат в этот момент крепко спала пенсионерка

Незаметное проникновение в квартиру одного из домов в Выборгском районе Петербурга оставило местного жителя без наличных средств и имущества почти на миллион рублей. Вор искал, чем поживиться, пока в одной из комнат смотрела сны мать хозяина дома.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, накануне с заявлением о краже в полицию обратился 59-летний руководитель складского комплекса, проживающий на проспекте Энгельса. По его словам, минувшей ночью через открытое окно на первом этаже в принадлежащую ему четырехкомнатную квартиру пробрался вор.