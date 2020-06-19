Почти миллион вынес вор из квартиры петербуржца. В одной из комнат в этот момент крепко спала пенсионерка
Незаметное проникновение в квартиру одного из домов в Выборгском районе Петербурга оставило местного жителя без наличных средств и имущества почти на миллион рублей. Вор искал, чем поживиться, пока в одной из комнат смотрела сны мать хозяина дома.
Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, накануне с заявлением о краже в полицию обратился 59-летний руководитель складского комплекса, проживающий на проспекте Энгельса. По его словам, минувшей ночью через открытое окно на первом этаже в принадлежащую ему четырехкомнатную квартиру пробрался вор.
В поисках того, что можно прибрать к рукам, он все перевернул в трех комнатах. При этом в четвертой мирно спала пожилая женщина, которая приходится владельцу квартиры матерью. Уже наутро она заявила, что никакого шума не слышала.
В своем заявлении обкраденный петербуржец указал, что у него пропали 142 тысяч рублей наличными, а также золотые украшения стоимостью 800 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила почти миллион рублей.
Полицейские приступили к поиску преступника. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).