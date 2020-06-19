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19.06.2020 09:32
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Лоси подошли вплотную к КАД

Двое молодых лосей попали в объектив автомобилиста, ехавшего по КАД утром 19 июня.

Фотография сделана около 6:40 на 8-м километре, у пересечения с ЗСД на севере, сообщает Мария в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Животные подошли к отбойнику со стороны лесополосы и смотрят на проезжающие машины.

Фото:
.Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Сейчас у лосей период миграции. За последние дни петербуржцы всё чаще встречают их, они приходят даже в жилые массивы. Участились и ДТП, несколько человек получили травмы. Вчера в Колпино лось устроил забег наравне с автомобилистами.

Чаще всего в ДТП попадают неопытные молодые животные, родившиеся в прошлом году. Матери отогнали их, чтобы вырастить новых детёнышей, и подросшие лосята начинают самостоятельную жизнь.

Фото:
.Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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