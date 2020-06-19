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19.06.2020 09:23
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В Петербурге енот на берёзе пережил грозу. Очевидцы утверждают, что он не может слезть уже третьи сутки

Жители Благодатной улицы в Московском районе Петербурга уже третий день наблюдают за мучениями енота на берёзе. Животное забралось на высоту пятого этажа, спасаясь от собак, а теперь боится слезть. Видео с бедолагой опубликовано в соцсетях 19 июня.

«Уже третьи сутки по адресу: Благодатная, дом 5, у первого подъезда с другой стороны дома, на высоте пятого этажа сидит енот. Пытается слезть, но у него не получается. Все наши организации не смогли ему помочь, одним не залезть, другим некуда потом его деть. Бедное животное. Сегодня он пережил грозу, и у него уже сильное обезвоживание», — написал автор и тут же получил в свой адрес массу критики за то, что сразу же не вызвал МЧС.

Еноту не позавидуешь. Накануне в Петербурге была сильная гроза с порывами ветра, проливным дождём и градом.

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Комментарии (4)

Виктор Павлов
Сошласен
WuhanRockCafe
Вот такой случай был в жизни.
Молодой парень полез на дерево снять котенка, навернулся и весь остаток жизнь провел в инвалидной коляске.
Уверен, захочет жрать - само слезет.
aaignat
Хоть попил
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