В Петербурге врачи спасают полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна на улице Софьи Ковалевской

Врачи детской больницы им. К. А. Раухфуса борются за жизнь полуторагодовалого мальчика, который свалился с 4-го этажа в Калининском районе Петербурга. Полиция тем временем выясняет, как мать могла оставить такую кроху без присмотра.



Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, накануне утром в клинику в тяжелом состоянии поступил малыш полутора лет. После падения из окна он получил серьёзные травмы головы.



По предварительной информации, ребенок выпал из квартиры на четвертом этаже дома на улице Софьи Ковалевской, где он проживал вместе с неработающей матерью. Проводится проверка.

