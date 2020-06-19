Гриб Грибыч, мужчина в маске Путина, Лига Чистомэнов. «Чистые игры» расскажут в прямом эфире о тех, кто борется с мусором в одиночку
Общественник Антон Васильев из Якутска занимается волонтёрством и уборкой мусора 11 лет. Герой под псевдонимом Гриб Грибыч проводит регулярные уборки в Сочи. Мужчина в маске Путина убирается в Костроме. Существует даже целая Лига Чистомэнов в Челябинске. 19 июня организаторы Всероссийской премии борцов с мусором проведут прямой эфир и расскажут об участниках акции.
Всероссийская премия борцов с мусором стартовала 5 июня. Организатором выступил проект «Чистые игры». Это командные соревнования по уборке отходов, но поскольку в настоящий момент всё ещё действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, то решено было изменить формат — новая акция предполагает только одиночные уборки или вместе с семьёй. Участникам предлагается выбрать загрязнённый участок, убрать его и до 30 июня выложить фотографии или видео до и после уборки во «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #боймусору. Самых активных ждут призы.
В премии несколько номинаций, включая такие, как «Герой труда» и «Герой семейного труда». Есть также специальные номинации — «Герой корпоративного труда», «Герой государственного труда» и др. Подробнее о всероссийской премии борцов с мусором можно узнать на странице проекта.
В акции уже приняли участие более 150 человек, в том числе мэр Вологды Сергей Воропанов, певица Женя Любич и фотомодель Ольга Альберти из Петербурга.
«Большая часть участников — новички в деле волонтёрства. Но есть те, кто убирал мусор в одиночку и раньше, и для них мы сделали отдельную номинацию», — говорит основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. Победитель в номинации «Супергерой» получит специальный приз от крупнейшей российской социальной сети.
Один из претендентов на звание супергероя — участник под ником Чистомэн, который также является лидером Лиги Чистомэнов. Вместе с Михаилом Иоффе в прямом эфире они обсудят промежуточные результаты премии, особо отличившихся супергероев, а также то, с какими сложностями сталкиваются в России экоактивисты, действующие в одиночку.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков.