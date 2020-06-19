Кто-то превратил более 700 тысяч рублей петербургской пенсионерки в «фантики» из «Банка приколов»

Полиция разыскивает негодяев, обокравших пенсионерку из Васильевского района Петербурга. В своей квартире она хранила рубли и валюту, которые в одночасье превратились в разноцветные бумажки.



Как сообщили 19 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня, 84-летняя жительница города обнаружила недостачу ещё в начале января, однако, по каким-то своим причинам молчала. В тот зимний день она решила проверить в бельевом шкафу свои 7700 долларов США, 600 евро, 130000 рублей, но нашла только сувенирные купюры номиналом по 100 долларов США, 50 долларов США, 100 евро, 5000 «дублей».

