Кто-то превратил более 700 тысяч рублей петербургской пенсионерки в «фантики» из «Банка приколов»
Полиция разыскивает негодяев, обокравших пенсионерку из Васильевского района Петербурга. В своей квартире она хранила рубли и валюту, которые в одночасье превратились в разноцветные бумажки.
Как сообщили 19 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня, 84-летняя жительница города обнаружила недостачу ещё в начале января, однако, по каким-то своим причинам молчала. В тот зимний день она решила проверить в бельевом шкафу свои 7700 долларов США, 600 евро, 130000 рублей, но нашла только сувенирные купюры номиналом по 100 долларов США, 50 долларов США, 100 евро, 5000 «дублей».
Общий материальный ущерб составляет 714000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).