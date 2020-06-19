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19.06.2020 08:16
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«Делимобиль» против «Яндекс.Такси»: каршеринг возвращается, он уже на подступах к Петербургу

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Каршеринг возвращается в нашу жизнь. В привычном для многих виде – битым в результате ДТП.

Во Всеволожске на Невской улице, 11, (микрорайон Южный) «Хёндэ» сервиса «Делимобиль» врезался в «Яндекс.Такси» у обочины. Об этом утром 19 июня сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

С момента введения временного запрета на каршеринг в связи с пандемией коронавируса аварий с его участием почти не было, только единичные: на машинах продолжали ездить сотрудники компаний по техническим нуждам или клиенты, взявшие автомобиль в аренду на долгий срок. В Петербурге каршеринг по-прежнему запрещён, в вот в Ленинградской области его разрешили.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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