Трамп рассказал, что знает много интересного о происшествии с «НЛО» в штате Нью-Мексико в 1947 году

Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.



В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.



Трамп подключился к обсуждению «розуэлльского инцидента» во время интервью, которое взял у него сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который в США отмечается 19 июня.

