Трамп рассказал, что знает много интересного о происшествии с «НЛО» в штате Нью-Мексико в 1947 году
Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило.
Трамп подключился к обсуждению «розуэлльского инцидента» во время интервью, которое взял у него сын Дональд Трамп-младший в преддверии Дня отца, который в США отмечается 19 июня.
«Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно», - цитирует Трампа 19 июня РИА Новости. Президента США обещал подумать над тем, будет ли когда-нибудь рассекречена эта информация.
Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.