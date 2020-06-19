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19.06.2020 07:48
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В ДТП на Приморском сошлись мотоциклист и пешеход

За пять минут до полуночи минувшей ночью серьёзное ДТП произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 18 июня около 23:55 у дома 14 по Приморскому проспекту 30-летний мужчина на мотоцикле с водительским стажем с 2019 года вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 33-летнего мужчину. Пешеход получил тяжёлые травмы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com 

Мотоцикл и пешеход редко становятся участниками одной аварии (чаще с ними сталкиваются автомобили). Но такие ДТП не менее опасны. 16 июня на набережной Фонтанки 48-летний мотоциклист не справился с управлением, задел ограду на набережной Фонтанки и вылетел на тротуар, где сбил человека. Пешеход получил травмы, а мотоциклист погиб.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com 

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