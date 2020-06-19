Facebook и Twitter не нашли признаков иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в протесты в США, сообщили представители этих онлайн-платформ в ходе слушаний в комитете палаты представителей по разведке.
«У нас были некоторые случаи мошенников и спамеров, которые пытались заработать на публичных обсуждениях вокруг протестов, продать несуществующие футболки участникам. Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов», - цитирует 19 июня РИА Новости главу отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.
В свою очередь директор отдела по стратегии публичной политики Twitter Ник Пиклс заявил, что его платформа не нашла «скоординированных иностранных усилий», имеющих отношение к протестам или заочному голосованию на выборах.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что в беспорядках, прокатившимся по стране после гибели 25 мая от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, не обошлось без «иностранного вмешательства». При этом он не назвал ни одной конкретной страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии агентству назвала заявление Барра «очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами».