Выше 30 градусов температура в Петербурге в ближайшие дни подниматься уже не должна. В выходные станет ещё прохладнее – погода придёт в норму.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня воздух в городе прогреется до плюс 26-28 градусов, местами возможны грозы, впрочем, днём будет преимущественно без осадков.
20 июня ожидается уже всего 21-23 градуса, преимущественно без осадков, а 21-го – 20-22 и почти ясно. Это уже нормальные показатели.
Обычно температура в эти дни находится в пределах от 10 до 21 градуса, отмечает «Яндекс». Самое холодное 19 июня (за 58-летнюю историю погодных наблюдений) было в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 3 градуса. Самое тёплое 19 июня было зафиксировано в 2006 году, плюс 29.
Вчера в Петербурге погода поставила второй рекорд подряд (первый – 17 июня). К 17 часам температура воздуха достигла плюс 31,5 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад. Вечером случился сильный ливень с грозой.