Выше 30 градусов температура в Петербурге в ближайшие дни подниматься уже не должна. В выходные станет ещё прохладнее – погода придёт в норму.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня воздух в городе прогреется до плюс 26-28 градусов, местами возможны грозы, впрочем, днём будет преимущественно без осадков.



20 июня ожидается уже всего 21-23 градуса, преимущественно без осадков, а 21-го – 20-22 и почти ясно. Это уже нормальные показатели.

