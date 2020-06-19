FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 07:22
5
Печать

Последний день аномальной жары и гроз в Петербурге. Но солнце останется

Выше 30 градусов температура в Петербурге в ближайшие дни подниматься уже не должна. В выходные станет ещё прохладнее – погода придёт в норму.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июня воздух в городе прогреется до плюс 26-28 градусов, местами возможны грозы, впрочем, днём будет преимущественно без осадков.

20 июня ожидается уже всего 21-23 градуса, преимущественно без осадков, а 21-го – 20-22 и почти ясно. Это уже нормальные показатели.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Обычно температура в эти дни находится в пределах от 10 до 21 градуса, отмечает «Яндекс». Самое холодное 19 июня (за 58-летнюю историю погодных наблюдений) было в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 3 градуса. Самое тёплое 19 июня было зафиксировано в 2006 году, плюс 29.

Вчера в Петербурге погода поставила второй рекорд подряд (первый – 17 июня). К 17 часам температура воздуха достигла плюс 31,5 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад. Вечером случился сильный ливень с грозой.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

ZAP
Малышка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZAP
!!!!!
260578371
Ох уж эти аномальщики достали, какая жара, хорошая теплая погода, месяцев 5 быть так в году
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний