FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 00:07
0
Печать

Из-за грозы под Петербургом задерживаются электрички

В Петербург с опозданием прибывают электрички из Всеволожского и Приозерского районов Ленобласти. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«По техническим причинам, связанным с прохождением грозового фронта, на перегоне Орехово – Сосново задерживаются пригородные поезда № 6553 Санкт-Петербург – Сосново, № 6555 Санкт-Петербург – Сосново, № 6559 Санкт-Петербург – Приозерск, № 6553 – Девяткино – Сосново, № 6564 Сосново – Санкт-Петербург, № 6568 Лосево – Санкт-Петербург. Время задержки поездов составляет от 30 минут по полутора часов», - говорится в сообщении ОЖД.

Кроме того, на перегоне Мельничный Ручей — Борисова Грива на пути упало дерево — там задержка в пути может составлять до трех часов. Специалисты ОЖД работают над устранением последствий непогоды. Напомним, в Петербурге из-за непогоды падали деревья и даже заливало метро. В «Водоканале» заявили, что за два часа грозы выпала половина от месячной нормы осадков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний