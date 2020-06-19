Из-за грозы под Петербургом задерживаются электрички
В Петербург с опозданием прибывают электрички из Всеволожского и Приозерского районов Ленобласти. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
«По техническим причинам, связанным с прохождением грозового фронта, на перегоне Орехово – Сосново задерживаются пригородные поезда № 6553 Санкт-Петербург – Сосново, № 6555 Санкт-Петербург – Сосново, № 6559 Санкт-Петербург – Приозерск, № 6553 – Девяткино – Сосново, № 6564 Сосново – Санкт-Петербург, № 6568 Лосево – Санкт-Петербург. Время задержки поездов составляет от 30 минут по полутора часов», - говорится в сообщении ОЖД.
Кроме того, на перегоне Мельничный Ручей — Борисова Грива на пути упало дерево — там задержка в пути может составлять до трех часов. Специалисты ОЖД работают над устранением последствий непогоды. Напомним, в Петербурге из-за непогоды падали деревья и даже заливало метро. В «Водоканале» заявили, что за два часа грозы выпала половина от месячной нормы осадков.