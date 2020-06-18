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18.06.2020 23:43
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России. «Право на конфиденциальность остается фундаментальным принципом»

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера в России. В своем телеграм-канале 18 июня он поздравил всех российских пользователей с «позитивным изменением».

По словам Дурова, в результате должна «вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram» в России. Кроме того, станут доступны прямые веб-ссылки на все канали и сервисы мессенджера. Дуров читает, что это приведет к росту количества участников каналов и чатов.

«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», - подчеркнул основатель мессенджера.

В финале Дуров поблагодарил всех, кто продолжал пользоваться Telegram, несмотря на блокировку. «Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события», - пишет он.

Напомним, о решении разблокировать Telegram стало известно сегодня. Читайте на «Фонтанке», сколько российские власти могли потратить на войну с мессенджером.

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Комментарии (4)

hal9000
Чет телеграм или слишком сложный или я тупой ..так и не понял в чем там фишка..вот в контакте например нормально фильм посмотреть мона музыку послушать..лайк поставить какой нибудь дуре и написать что она дура потом она меня забанит а я к ней с другого аккуанту ..а она опять забанит
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