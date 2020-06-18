Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России. «Право на конфиденциальность остается фундаментальным принципом»

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера в России. В своем телеграм-канале 18 июня он поздравил всех российских пользователей с «позитивным изменением».



По словам Дурова, в результате должна «вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram» в России. Кроме того, станут доступны прямые веб-ссылки на все канали и сервисы мессенджера. Дуров читает, что это приведет к росту количества участников каналов и чатов.



«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», - подчеркнул основатель мессенджера.

