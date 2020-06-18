Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России. «Право на конфиденциальность остается фундаментальным принципом»
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку мессенджера в России. В своем телеграм-канале 18 июня он поздравил всех российских пользователей с «позитивным изменением».
По словам Дурова, в результате должна «вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram» в России. Кроме того, станут доступны прямые веб-ссылки на все канали и сервисы мессенджера. Дуров читает, что это приведет к росту количества участников каналов и чатов.
«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», - подчеркнул основатель мессенджера.
В финале Дуров поблагодарил всех, кто продолжал пользоваться Telegram, несмотря на блокировку. «Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события», - пишет он.
Напомним, о решении разблокировать Telegram стало известно сегодня. Читайте на «Фонтанке», сколько российские власти могли потратить на войну с мессенджером.