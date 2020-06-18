Таксистов в Москве обяжут дезинфицировать машины после каждого вызова

Операторы такси, работающие в Москве, должны обеспечить дезинфекцию автомобилей после каждого заказа. Об этом сообщается в приказе столичного департамента транспорта, опубликованном 18 июня.



В документе уточняется, что дезинфекцию будет проводить сам водитель. Новые требования связали с продолжением снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, операторам такси придется обеспечить всех сотрудников масками и перчатками — причем так, чтобы маски они меняли не реже раза в три часа (отметим, врачи рекомендуют менять СИЗ каждые 2 часа). Также перед выходом на смену водителям должны мерить температуру — в случае признаков заболевания его должны немедленно отстранить от работы. Также каждые 15 дней придется тестировать на коронавирус как минимум 10% от всего состава водителей.

