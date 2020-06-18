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18.06.2020 23:19
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Таксистов в Москве обяжут дезинфицировать машины после каждого вызова

Операторы такси, работающие в Москве, должны обеспечить дезинфекцию автомобилей после каждого заказа. Об этом сообщается в приказе столичного департамента транспорта, опубликованном 18 июня.

В документе уточняется, что дезинфекцию будет проводить сам водитель. Новые требования связали с продолжением снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, операторам такси придется обеспечить всех сотрудников масками и перчатками — причем так, чтобы маски они меняли не реже раза в три часа (отметим, врачи рекомендуют менять СИЗ каждые 2 часа). Также перед выходом на смену водителям должны мерить температуру — в случае признаков заболевания его должны немедленно отстранить от работы. Также каждые 15 дней придется тестировать на коронавирус как минимум 10% от всего состава водителей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор требовал проводить дезинфекцию ежедневно, а не после каждого выезда.

Напомним, к 23 июня в Москве планируют снять большинство ограничений, связанных с коронавирусом. 24-го числа пройдет парад Победы.

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Комментарии (2)

hal9000
А помню когда то таксисты были примером аккуратного вождения..еще дальгобойщики считались профи..а сейчас все похерено закопано..теперь таксист это матерное слово..дальнобой тоже что то криминальное..людям не ского пример брать..с Путина?? ..так он за рулем не ездит...даже нормальные люди когда видят этот беспредел на дорогах..плюнут матернутся..и тоже газ в пол..а потом в столб или в остановку..развал страны начинается с падения нравову народа..горе стране..
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