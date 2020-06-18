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18.06.2020 22:30
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В петербургской больнице скончался бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в петербургской больнице. Об этом 18 июня сообщает Forbes в своем телеграм-канале.

Напомним, Игнатьев, как писал «Коммерсантъ», был госпитализирован в Петербурге с коронавирусом. Он находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Напомним, экс-глава Чувашии прославился после своего увольнения — Путин отправил его в отставку с формулировкой «за утрату доверия». Игнатьев подал иск к Владимиру Путину, в котором пытался оспорить свое увольнение с должности именно с такой формулировкой. Верховный суд частично принял иск к рассмотрению, оно было назначено на 30 июня.

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