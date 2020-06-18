В Белоруссии за спиной задержанного кандидата в президенты Бабарико увидели «кукловодов из «Газпрома», а, может быть, и выше»

Речь идет о преступлениях, якобы совершенных под руководством бывшего главы белорусского банка Виктора Бабарико, который является кандидатом в президенты страны. Бабарико был задержан сегодня по подозрению в использовании «отмывочных схем, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры».

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии считает, что к противоправной деятельности в Белгазпромбанке могут иметь отношение представители «Газпрома». Об этом глава КГК Иван Тертель заявил 18 июня, передает БЕЛТА.

При этом экс-глава Белгазпромбанка уже заявил, что деньги, изъятые у действующих и бывших сотрудников финансового учреждения, якобы принадлежат ему лично. Однако в КГК ему не верят.



«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», - заявил глава КГК Иван Тертель.



Напомним, российские акционеры Белгазпромбанка - «Газпром» и Газпромбанк — уже заявляли о незаконности действий белорусских властей.