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18.06.2020 22:54
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В доме на Белградской воду из квартир выносят ведрами. Там идет капремонт, но гроза в Петербурге стала неожиданностью для подрядчика

В доме 22, корпус 2 на Белградской улице июньская гроза обернулась потопами в квартирах. Жители пожаловались «Фонтанке» на то, что в здании идет капитальный ремонт, у крыши дома отсутствует покрытие, и на ней второй раз за месяц срывает тенты.

«Полило примерно в 8 вечера, как только началась гроза. Мы собираем воду ведрами. На лестничной клетке сантиметров 7-8 воды», - рассказал местный житель Федор Ямщиков.

Федор Ямщиков

По его словам, квартиры дома заливает уже не в первый раз. В июне в доме начался капитальный ремонт, с крыши сразу сняли покрытие и установили тенты, однако во время ливня 9 июня их сорвало. Из-за поступающей воды в квартирах отошли обои, жидкость затекла в счетчики. Как отмечает Ямщиков, проблему до сих пор не устранили. «Сегодня мы поднялись на крышу и снова увидели, что тенты сорваны», - сказал он.

Работы в доме ведет ООО «МПК». В компании сообщили, что такая погода стала для них неожиданностью. «Предусмотреть погоду в Петербурге в принципе очень сложно. Штормовые предупреждения, к сожалению, сейчас не приходят от МЧС. Во дворах на Белградской вообще повалило деревья», - прокомментировали в фирме.

Жильцы дома на Белградской — не единственные, кто пострадал из-за ливня. Вечером 18 июня над Петербургом прогремела гроза. За полтора часа мощный ливень обрушил в городе деревья и даже добрался до метро.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Nationalverrater_2
норм. оброк на капремонт для терпил - работает.
Annonym
Эх фонтанка не ждал я от вас такого Наверно самое близкое слово будет Лицемерия .
Вы пишете про какую то известную только ограниченному кругу Лиц белградскую которая наверно расположена Где то в Пушкине .
В То Время как Ровно Сегодня в период с 16.00 до 19.00 по Адресу Улица Подрезова д 10 Снимали и вывозили Старую Кровлю насколько мне Известно делали Это Лица Не Славянской наружности и сдается Мне учитывая Национальную принадлежность Рабочих ни о какой защите Потолков Жильцов от Внезапного "Тропического Ливня" чем вполне можно назвать ту грозу которая была не шло речи .

Вы Лучше туда Завтра часиков этак в 7 - 8 Утра Съездите и думаю будет "Бомбовый" Сюжет для статьи о том как Администрация Петроградского Района руками Мигрантов доводит такими возможно неумышленными а возможно и Наоборот Здания которые являются частью Исторической Аутентичности Города и Района до Необратимо Аварийного состояния для Последующего Сноса ...

Но видимо вы Фонтанка уже продались или Запуганы !
Батарейкин
Ну, скажем так, что тенты эти не 500 рублей стоят, а в 10 раз дороже, хотя вряд ли от этого станет легче горемыкам.
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