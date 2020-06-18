В доме на Белградской воду из квартир выносят ведрами. Там идет капремонт, но гроза в Петербурге стала неожиданностью для подрядчика

В доме 22, корпус 2 на Белградской улице июньская гроза обернулась потопами в квартирах. Жители пожаловались «Фонтанке» на то, что в здании идет капитальный ремонт, у крыши дома отсутствует покрытие, и на ней второй раз за месяц срывает тенты.

«Полило примерно в 8 вечера, как только началась гроза. Мы собираем воду ведрами. На лестничной клетке сантиметров 7-8 воды», - рассказал местный житель Федор Ямщиков.

Федор Ямщиков

По его словам, квартиры дома заливает уже не в первый раз. В июне в доме начался капитальный ремонт, с крыши сразу сняли покрытие и установили тенты, однако во время ливня 9 июня их сорвало. Из-за поступающей воды в квартирах отошли обои, жидкость затекла в счетчики. Как отмечает Ямщиков, проблему до сих пор не устранили. «Сегодня мы поднялись на крышу и снова увидели, что тенты сорваны», - сказал он.

