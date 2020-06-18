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18.06.2020 21:42
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Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по заливу. Красочности добавили грозовые тучи

Петербургский фотограф в ливень смог заснять проход брига «Россия» по Финскому заливу вечером 18 июня. Алые паруса разворачивать не стали.

Фото: instagram.com/saintroofs

Кадры с залива пользователь Instagram @saintroofs опубликовал на своей странице, пережидая грозу на черной лестнице одного из домов на Морской набережной. Ему удалось заснять бриг на фоне Лахта Центра и стадиона на Крестовском острове.

Фото: instagram.com/saintroofs
Фото: instagram.com/saintroofs
Фото: instagram.com/saintroofs
Фото: instagram.com/saintroofs
Фото: instagram.com/saintroofs

Как сообщается на сайте, который посвящен празднику выпускников, на время репетиции разведены Дворцовый и Благовещенский мосты. Бриг два дня назад уже проходил по Неве, также со свернутыми парусами.

Вечер выпускников пройдет 27 июня. Из-за пандемии коронавируса концерт перенесли в акваторию залива, наблюдать за шоу и проходом брига виновники торжества будут онлайн.

Бриг «Россия» участвует в празднике второй год подряд. К «Алым парусам» 2020 года его модернизировали. Парусник был построен в 1958-м и раньше использовался как рыболовецкий траулер.

Фото: instagram.com/saintroofs
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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