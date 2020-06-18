Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по заливу. Красочности добавили грозовые тучи
Петербургский фотограф в ливень смог заснять проход брига «Россия» по Финскому заливу вечером 18 июня. Алые паруса разворачивать не стали.
Кадры с залива пользователь Instagram @saintroofs опубликовал на своей странице, пережидая грозу на черной лестнице одного из домов на Морской набережной. Ему удалось заснять бриг на фоне Лахта Центра и стадиона на Крестовском острове.
Как сообщается на сайте, который посвящен празднику выпускников, на время репетиции разведены Дворцовый и Благовещенский мосты. Бриг два дня назад уже проходил по Неве, также со свернутыми парусами.
Вечер выпускников пройдет 27 июня. Из-за пандемии коронавируса концерт перенесли в акваторию залива, наблюдать за шоу и проходом брига виновники торжества будут онлайн.
Бриг «Россия» участвует в празднике второй год подряд. К «Алым парусам» 2020 года его модернизировали. Парусник был построен в 1958-м и раньше использовался как рыболовецкий траулер.