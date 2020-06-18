FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +27
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 20:27
0
Печать

Число жертв коронавируса в мире превысило 450 тысяч

Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции во всём мире 18 июня достигло 450 157, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Первое место в мире по числу жертв пандемии - у США, где умерли почти 118 тысяч заболевших. Следом идут Бразилия (46 тысяч) и Великобритания (42 тысячи). В десятку государств с наибольшим количеством смертей вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия, Бельгия и Иран. Россия - на 13-м месте с 7 650 погибшими.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 8 млн 397 тысяч человек, из них вылечились 4 млн 104 тысячи.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний