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18.06.2020 19:17
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Приморское шоссе остановили две аварии. Пробку поливает дождь

Движение на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга оказалось затруднено вечером 18 июня из-за неосторожных водителей. На отрезке в Лахте два ДТП подряд.

Об этом «Фонтанке» рассказали читатели. Пробки, подтверждают слова очевидцев «Яндекс.Карты», в обе стороны, но на выезд из города «красная» зона значительно больше. Оба столкновения не слишком серьезные. По наблюдениям горожан, дорожная полиция разбираться с водителями приехала за несколько минут. Столкновения произошли в первые минуты ливня и, не исключено, дождь стал косвенной причиной.

Фото: читатель «Фонтанки»

Как ранее сообщали водители, осадки были такой силы, что автомобилистам пришлось останавливаться и пережидать ливень.

Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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