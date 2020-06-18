Приморское шоссе остановили две аварии. Пробку поливает дождь
Движение на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга оказалось затруднено вечером 18 июня из-за неосторожных водителей. На отрезке в Лахте два ДТП подряд.
Об этом «Фонтанке» рассказали читатели. Пробки, подтверждают слова очевидцев «Яндекс.Карты», в обе стороны, но на выезд из города «красная» зона значительно больше. Оба столкновения не слишком серьезные. По наблюдениям горожан, дорожная полиция разбираться с водителями приехала за несколько минут. Столкновения произошли в первые минуты ливня и, не исключено, дождь стал косвенной причиной.
Как ранее сообщали водители, осадки были такой силы, что автомобилистам пришлось останавливаться и пережидать ливень.