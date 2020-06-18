РФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведет расследование по факту массового заболевания коронавирусом среди игроков «Ростова». Об этом пишет ТАСС в четверг, 18 июня, со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Все прошло не так, как нам хотелось бы, случай с «Ростовом» — ЧП. Мы понимали, что вирус рядом с нами. Регламент, который нами был разработан, должен минимизировать риски. Совместно с ФМБА будет проведено расследование, никто не знает, сколько мы будем в таких реалиях», — заявил Алаев.