РФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведет расследование по факту массового заболевания коронавирусом среди игроков «Ростова». Об этом пишет ТАСС в четверг, 18 июня, со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
«Все прошло не так, как нам хотелось бы, случай с «Ростовом» — ЧП. Мы понимали, что вирус рядом с нами. Регламент, который нами был разработан, должен минимизировать риски. Совместно с ФМБА будет проведено расследование, никто не знает, сколько мы будем в таких реалиях», — заявил Алаев.
Накануне «Ростов» подтвердил, что шесть футболистов заболели коронавирусом. Заразившиеся были изолированы, а остальная команда помещена в двухнедельный карантин. Из-за этого под угрозой срыва оказался матч 23-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи», намеченный на 19 июня.
Согласно ранее разработанном регламенту РФС, массовое заражение не является поводом для отмены или переноса матча. Специально для этого была разрешена сквозная заявка, через которую в команду можно дозаявлять игроков из молодежной и дублирующей команды. В случае невозможности принять участие в матче команда может получить техническое поражение. Ранее ФК «Сочи» подтвердил, что будет настаивать на проведении этого матча.