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18.06.2020 18:46
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Путин послал заболевшему коронавирусом Назарбаеву телеграмму

Президент России 18 июня направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заразился новым коронавирусом, телеграмму со словами поддержки, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент. Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом», — заявил Путин.

Президент пожелал Назарбаеву полного выздоровления и доброго здоровья на долгие годы.

18 июня пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что у первого президента Казахстана выявили коронавирус.

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