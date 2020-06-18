Путин послал заболевшему коронавирусом Назарбаеву телеграмму
Президент России 18 июня направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заразился новым коронавирусом, телеграмму со словами поддержки, сообщила пресс-служба Кремля.
«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент. Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом», — заявил Путин.
Президент пожелал Назарбаеву полного выздоровления и доброго здоровья на долгие годы.
18 июня пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что у первого президента Казахстана выявили коронавирус.