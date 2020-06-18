От двухмиллионного иска за незаконный год в СИЗО суд в Москве оставил меньше половины. Жителю Петербурга Цакунову денег должен Минфин

Тверской суд столицы частично удовлетворил иск жителя Петербурга Михаила Цакунова и присудил ему 750 тысяч рублей. Незаконно просидевший год в изоляторе молодой человек просил два миллиона.



О сумме, которую теперь Цакунову должны в Министерстве финансов, 18 июня «Фонтанке» рассказал адвокат истца Павел Ясман. Он отметил, что решение не кажется им удовлетворительным и, возможно, будет подана жалоба.

Молодой человек был задержан в Петербурге во время акции «Он нам не царь» в мае 2018 года. Позже ему предъявили сколотый зуб полицейского, из СИЗО его выпустили, когда дело переквалифицировали на неопасный вред здоровью. Его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и зачли оплату годом под стражей. Позже Санкт-Петербургский городской суд его оправдал.