FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 17:46
0
Печать

В Мурино достроили детский сад на 180 мест

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал заключение о соответствии нового детского сада в Мурино требованиям технических регламентов и проектной документации.

Как сообщает Группа ЦДС, получение ЗОС означает, что в ближайшее время объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Новый детский сад рассчитан на 180 мест, или 12 групп полного дня пребывания.

В здании предусмотрены групповые ячейки для детей от двух до семи лет, где будет все необходимое — спальни, игровые зоны, раздевалки, туалетные комнаты, буфетные и кладовые для игрушек. Также в этом детском саду будут помещения для различных занятий: музыкальные и физкультурные залы, универсальные комнаты для кружков, кабинет логопеда, медицинский блок, зона для приготовления пищи, постирочная комната, служебно-бытовые помещения для персонала. Для подъема на второй и трети этажи предусмотрен пассажирский лифт.

На облагороженной и благоустроенной территории детского сада расположены игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов.

В целом на территории проекта «Муринский Посад» планируется разместить два отдельно стоящих детских сада и большую школу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний