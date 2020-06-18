В Мурино достроили детский сад на 180 мест

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал заключение о соответствии нового детского сада в Мурино требованиям технических регламентов и проектной документации.

Как сообщает Группа ЦДС, получение ЗОС означает, что в ближайшее время объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Новый детский сад рассчитан на 180 мест, или 12 групп полного дня пребывания.

В здании предусмотрены групповые ячейки для детей от двух до семи лет, где будет все необходимое — спальни, игровые зоны, раздевалки, туалетные комнаты, буфетные и кладовые для игрушек. Также в этом детском саду будут помещения для различных занятий: музыкальные и физкультурные залы, универсальные комнаты для кружков, кабинет логопеда, медицинский блок, зона для приготовления пищи, постирочная комната, служебно-бытовые помещения для персонала. Для подъема на второй и трети этажи предусмотрен пассажирский лифт.