Экс-президента Армении отпустили под залог

Апелляционный суд Еревана освободил под залог бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, он будет освобожден под залог в 2 млрд драмов (4,1 млн долларов), сообщает 18 июня News.am.
#BREAKING— Armenian News-NEWSam (@NEWSam_English) June 18, 2020
Court rules: #Armenian ex-president #Kocharyan to be released on bailhttps://t.co/0xXQdHrvSe
Кочарян пока останется в медицинском центре «Измирлян», сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. «Кочарян находится в медицинском центре «Измиралян» не просто решением административного суда, а по медицинским показаниям, так как проходит послеоперационную реабилитацию. Он останется там столько, сколько нужно», — сказал Вардеванян.
В июле 2018 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда он был арестован на два месяца, а после обжалования в Апелляционном суде был отпущен. В декабре того же года Кочарян вновь был арестован, при этом сроки ареста продлевались судом два раза. Экс-президент не считает себя виновным.
В конце мая 2019 года дело против экс-президента было приостановлено и направлено в Конституционный суд, как сообщала адвокат Инесса Петросян «Арменпресс». В начале сентября, как сообщало издание «Sputnik Армения», Конституционный суд Армении признал статью, по которой был арестован Кочарян, не соответствующей конституции страны.