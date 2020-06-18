В Петербурге расширяют запрет на «наливайки» в жилых домах

Парламентский комитет по законодательству 18 июня поддержал законопроект об ужесточении запрета на размещение «наливаек» в жилых домах. Минимальную площадь заведения, которая должна быть в распоряжении посетителей, хотят расширить с 20 до 50 кв. м.

Поправку предложил глава комитета Денис Четырбок. Планируется, что инициативу рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Заксобрания.

Напомним, в мае вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение «наливаек» в жилых домах. Запрет продажи алкогольной продукции распространяется на заведения, в которых площадь зала обслуживания клиентов менее 20 кв. м.