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18.06.2020 17:17
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В Петербурге расширяют запрет на «наливайки» в жилых домах

Парламентский комитет по законодательству 18 июня поддержал законопроект об ужесточении запрета на размещение «наливаек» в жилых домах. Минимальную площадь заведения, которая должна быть в распоряжении посетителей, хотят расширить с 20 до 50 кв. м.

Поправку предложил глава комитета Денис Четырбок. Планируется, что инициативу рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Заксобрания.

Напомним, в мае вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение «наливаек» в жилых домах. Запрет продажи алкогольной продукции распространяется на заведения, в которых площадь зала обслуживания клиентов менее 20 кв. м.

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Комментарии (5)

Random_spb
Закон правильный, но это Питер. Боюсь, будет как ларьками 24 часа: формально даже пиво нельзя, на деле торгуют бухлом все и даже водку не особо то прячут.
WuhanRockCafe
Это будет мощный удар по пивточкам!
AP-SPb
Что за наливайки взялись это хорошо. Интересно когда возьмутся за толпы бухих, вываливающихся из неналиваек покурить, перегораживающих и засерающих все тротуары в центральной части города???
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