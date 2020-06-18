BMW на Греческом и «Лада» на Большевиков — водителям пришлось выползать из перевёрнутых машин
Сразу две аварии с «перевертышами» произошли в Петербурге днем 18 июня. В центре города BMW помяла припаркованные автомобили.
Фото с Греческого проспекта в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Судя по кадрам, при падении набок BMW задел припаркованный автомобиль, у него помята задняя дверь и отвалилось колесо. Досталось и впереди стоящему микроавтобусу, ремонтировать придется заднюю дверь.
Без последствий для окружающих автомобилистов обошлась авария на проспекте Большевиков. «Лада» перевернулась на крышу, из машины водитель смог выбраться самостоятельно.