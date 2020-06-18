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18.06.2020 18:09
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BMW на Греческом и «Лада» на Большевиков — водителям пришлось выползать из перевёрнутых машин

Сразу две аварии с «перевертышами» произошли в Петербурге днем 18 июня. В центре города BMW помяла припаркованные автомобили.

Фото с Греческого проспекта в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Судя по кадрам, при падении набок BMW задел припаркованный автомобиль, у него помята задняя дверь и отвалилось колесо. Досталось и впереди стоящему микроавтобусу, ремонтировать придется заднюю дверь.

Фото: читатель «Фонтанки» julesvern
Фото: читатель «Фонтанки» julesvern

Без последствий для окружающих автомобилистов обошлась авария на проспекте Большевиков. «Лада» перевернулась на крышу, из машины водитель смог выбраться самостоятельно.

Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург
Фото: «Мегаполис» | Санкт-Петербург

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