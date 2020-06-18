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18.06.2020 17:01
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В Финляндии уже четыре дня нет смертей от COVID-19. На интенсивной терапии осталось всего два пациента

Четвёртые сутки подряд в соседней Финляндии от коронавируса не умер ни один человек.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL на 18 июня, за последние сутки было зафиксировано всего два новых случая заболевания. В больницах на лечении остаются 26 человек, из них в реанимации - двое.

Число находящихся на стационарном лечении пациентов с COVID-19 в разных больницах страны
Число находящихся на стационарном лечении пациентов с COVID-19 в разных больницах страныФото: THL

Всего с начала пандемии в Суоми зарегистрировали 7 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 85% заболевших уже выздоровели. Сделано почти 225 тысяч тестов при населении страны в 5,5 млн.

Число находящихся на стационарном лечении пациентов с COVID-19 в разных больницах страны
Число находящихся на стационарном лечении пациентов с COVID-19 в разных больницах страныФото: THL

Финляндия отменила режим ЧП 15 июня, а также накануне частично открыла свои границы для некоторых государств.

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Комментарии (1)

260569221
Ну и отлично!!
Значит можно открывать границу!!
Хочу сыра и икры финской
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