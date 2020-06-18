В Финляндии уже четыре дня нет смертей от COVID-19. На интенсивной терапии осталось всего два пациента

Четвёртые сутки подряд в соседней Финляндии от коронавируса не умер ни один человек.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL на 18 июня, за последние сутки было зафиксировано всего два новых случая заболевания. В больницах на лечении остаются 26 человек, из них в реанимации - двое.