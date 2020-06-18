Инструкторы лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей, снова идут под суд. Их дело дошло до Петербурга и возвращается в Петрозаводск
Третий кассационный суд в Петербурге велел вернуть на пересмотр дела в отношении инструкторов детского лагеря в Карелии Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. В Петрозаводске обоих оправдали.
Об этом 18 июня сообщается на сайте суда. На оправдательный приговор еще в апелляционной инстанции жаловался прокурор, он же приехал и в Петербург. По его мнению, инструкторы, которые повели детей в водный поход по Сямозеру, должны быть признаны виновными в действиях, которые привели к гибели 14 человек. Суд первой инстанции Ильина оправдал полностью, Круподерщиков был признан виновным в оставлении в опасности, получил 8 месяцев, но приговор отменили из-за истечения сроков давности.
Дело велено пересмотреть другим составом суда. Параллельно в Петербурге пересмотра сроков требовала бывший директор лагеря Елена Решетова, она получила 9,5 года колонии. Суд оставил ее жалобу без удовлетворения.
Это не первый пересмотр сроков после решений петрозаводских судей. Ранее на скамье подсудимых по второму кругу оказались врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и бывший руководитель ведомства Анатолий Коваленко, суд первой инстанции их также оправдал.