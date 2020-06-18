Инструкторы лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей, снова идут под суд. Их дело дошло до Петербурга и возвращается в Петрозаводск

Третий кассационный суд в Петербурге велел вернуть на пересмотр дела в отношении инструкторов детского лагеря в Карелии Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. В Петрозаводске обоих оправдали.

Об этом 18 июня сообщается на сайте суда. На оправдательный приговор еще в апелляционной инстанции жаловался прокурор, он же приехал и в Петербург. По его мнению, инструкторы, которые повели детей в водный поход по Сямозеру, должны быть признаны виновными в действиях, которые привели к гибели 14 человек. Суд первой инстанции Ильина оправдал полностью, Круподерщиков был признан виновным в оставлении в опасности, получил 8 месяцев, но приговор отменили из-за истечения сроков давности.