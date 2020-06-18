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18.06.2020 16:42
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В Москве при стрельбе в квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Огонь открыл экс-возлюбленный

Тела троих взрослых и ребёнка обнаружены в квартире жилого дома после стрельбы на севере Москвы. Об этом сообщает столичный Следственный комитет 18 июня.

Стрельба произошла в квартире в жилом доме на улице Приорова. Полицию вызвала соседка, услышавшая выстрелы, пишет РБК. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также ребенка с огнестрельными ранениями.

По предварительной версии, огонь открыл мужчина, который является бывшим сожителем одной из погибших. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Комментарии (2)

Maxi 555
"По предварительной версии, огонь открыл мужчина, который является бывшим сожителем одной из погибших. Возбуждено уголовное дело об убийстве." Где тогда вторая погибшая, если был один ребёнок, двое мужчин, и женщина? Вот загадка.)
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