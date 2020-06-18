В Москве при стрельбе в квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Огонь открыл экс-возлюбленный

Тела троих взрослых и ребёнка обнаружены в квартире жилого дома после стрельбы на севере Москвы. Об этом сообщает столичный Следственный комитет 18 июня.



Стрельба произошла в квартире в жилом доме на улице Приорова. Полицию вызвала соседка, услышавшая выстрелы, пишет РБК. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также ребенка с огнестрельными ранениями.

По предварительной версии, огонь открыл мужчина, который является бывшим сожителем одной из погибших. Возбуждено уголовное дело об убийстве.