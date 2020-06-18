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18.06.2020 16:25
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Антимонопольщики обнаружили признаки оркестра в госзакупках. Ведомство предпочитает называть это картелем

Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении трех предприятий по признакам нарушения Закона о конкуренции. Картель ищут в закупках музыкальных инструментов на 100 млн.

Как сообщает ведомство 18 июня, речь идет об ООО «Золотая Лира», ООО «Профиттрейд» и ООО «ФП». Их подозревают в заключении картельного соглашения на 19 закупках по поставке музыкальных инструментов. Общая сумма в итоге заключенных контрактов около 99 млн рублей. В ходе конкурсов начальная максимальная цена снижалась максимум на 2%, что неудивительно: по данным УФАС, организации подавали заявки с одного ip-адреса, а их заявки составляли одни и те же лица.

Судя по приведенным закупкам, заказчиками являлись бюджетные учреждения и муниципалитеты.

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