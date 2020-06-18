Банковская чистка — коронавирус уберет с рынка слабых

На банковском рынке могут произойти изменения, спровоцированные пандемией коронавируса. Как отметил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) 18 июня, некоторые российские банки могут уйти с рынка, но это не сильно отразится на банковском секторе, пишет ТАСС.

«Большинство банков обладают необходимым реальным запасом и капитала, и ликвидности. Большинство, но не все. Некоторые банки, безусловно в том числе банки с низким уровнем капитала, низким уровнем запаса ликвидности, низким качеством корпоративного управления, скорее всего, уйдут. Но это не окажет сколько-либо существенного влияния на банковский сектор», — подчеркнул представитель регулятора.