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18.06.2020 16:09
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Порошенко не спит уже третью ночь. Он стал фигурантом дела о разжигании межрелигиозной розни из-за томоса

Экс-президент Украины, который приехал в Печерский суд Киева, сообщил собравшимся сторонникам, что в его отношении возбудили еще одно дело.

«Впервые за 28 лет независимости Украины президент идет в суд, где <...> прокуроры требуют ареста», — заявил Петр Порошенко 18 июня во время митинга, который транслировал телеканал hromadske.

Порошенко подтвердил сторонникам, что в его отношении возбудили уголовное дело из-за разжигания межрелигиозной розни во время создания ПЦУ. «Дословно цитирую: «Разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса». Вы вдумайтесь! Кому они служат? Украине? Нет!» — заявил экс-президент, не став вдаваться в подробности обвинения.

По его словам, он уже третью ночь не спит, «потому что проводил время возле гроба отца», который умер 16 июня.

6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви, созданной по просьбе светских властей путем объединения двух раскольнических структур. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.

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Комментарии (1)

Pilat
А что, он третью ночь ночует в морозильной камере?
Он точно ненормальный.
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