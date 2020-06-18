Порошенко не спит уже третью ночь. Он стал фигурантом дела о разжигании межрелигиозной розни из-за томоса

Экс-президент Украины, который приехал в Печерский суд Киева, сообщил собравшимся сторонникам, что в его отношении возбудили еще одно дело.

«Впервые за 28 лет независимости Украины президент идет в суд, где <...> прокуроры требуют ареста», — заявил Петр Порошенко 18 июня во время митинга, который транслировал телеканал hromadske.