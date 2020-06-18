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18.06.2020 15:49
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В преддверии Дня медика «Фонтанка» собирает истории о врачах. Расскажите свою!

21 июня отмечается День медицинского работника. Праздник в честь тех, чей труд особенно важен и нужен в это время. Мы бы хотели отметить это большим материалом, но нам нужны ваши истории.

Если у вас или у ваших родственников или знакомых есть рассказ о том, как врачи помогли или даже спасли жизнь, вы можете рассказать нам ее и еще раз выразить слова благодарности!

Своими историями, фото или даже видео вы можете поделиться, написав на почту редакции: mail@fontanka.ru.

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Комментарии (2)

evilman
Новый тренд. Народу надоели сказания о ментовских подвигах. Теперь давайте попишем о медицинских...
Граждане, лучше не мешайте работать. И опубликуйте хотя бы одно честное интервью на тему: "Как я стал главным врачом" (ну или "... начальником отдела Комитета по здравозахоронению"...
hal9000
Раз был случай..однаждвы мне стало очень плохо..толи грипп толи осложнение..короч чет как то трудно дышать было..темпиратура поднялась..настроенеи стало пессиместичным..везде казалось что все разваливается и ну вообщем как то конец света мячил перед глазами..я уже представил всю свою жизнь от момента рождения и до этого момента..я и решил вызвать скорую...приехали правда быстро..я даж не ожидал минуты три наверно..зашли..и спрашивают мол пациент что вас не устраивает..а я говорю что плохо совсем..очень тяжело..а она грит мол да ты притворяешься..нормальный внешний вид..а я уже чуть ли не сос лезами мол..мне очень худо мол ща помру..а она..открой хоть форточку ..ты тут напердел мол наверно надышался вот и худо иди мол покакай..она сама открыла..и грит ладно сделаем тебе укольчик..укольчик сделали..и уехали..вроде полегчало...
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