В преддверии Дня медика «Фонтанка» собирает истории о врачах. Расскажите свою!

21 июня отмечается День медицинского работника. Праздник в честь тех, чей труд особенно важен и нужен в это время. Мы бы хотели отметить это большим материалом, но нам нужны ваши истории.

Если у вас или у ваших родственников или знакомых есть рассказ о том, как врачи помогли или даже спасли жизнь, вы можете рассказать нам ее и еще раз выразить слова благодарности!

Своими историями, фото или даже видео вы можете поделиться, написав на почту редакции: mail@fontanka.ru.