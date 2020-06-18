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18.06.2020 15:44
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Из-за строгих ограничительных мер петербургским регбистам пришлось улететь на тренировки в Казань

Регбийному клубу «Нарвская застава» ради тренировок пришлось улететь из Петербурга. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе команды в четверг, 18 июня, игроки и тренеры занимаются теперь в Казани, где ограничительные меры мягче.

— Конечно, все наши спортсмены соблюдали режим самоизоляции и мы максимально пытались сохранять прежние нагрузки во время домашних тренировок, — прокомментировал отъезд команды в Казань президент «Нарвской заставы» Дмитрий Морозов. — Но никакая работа на самоизоляции не может сравниться с привычными командными тренировками на стадионе. Пока активно тренируются игроки регби-7, мы вывезли их в Казань на сборы, где эпидемиологическая обстановка лучше, чем в Петербурге. Спортсмены регби-15 и женская семерка ждут обновлений по спортивному календарю. Но и они верят, что смогут скоро выйти на поле.

Ожидается, что первые матчи команда проведет в июле или августе. Напомним, что в 2018 году главным тренером «Нарвской заставы» стал гражданин Австралии Эндрю Куртейн.

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